SMCP : le marché rassuré par la confirmation des objectifs

SMCP : le marché rassuré par la confirmation des objectifs









Crédit photo © SMCP

(Boursier.com) — Le marché est rassuré ! La confirmation des objectifs annuels de SMCP malgré un environnement compliqué, en Chine notamment, permet au titre de fortement rebondir en ce début de séance. Dans les premiers échanges, l'action flambe de plus de 10% à 8,7 euros, en tête du SRD. Le groupe de mode, propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, vise toujours une marge d'EBITDA ajustée comprise entre 15,5% et 16% sur l'exercice 2019. SMCP a dévoilé hier soir un d'affaires consolidé de 1,13 milliard d'euros, en hausse de +8,7% à taux de change et périmètre constants.

"Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 317 ME, en hausse de +9,6% à taux de change et périmètre constants, démontrant une solide résilience dans un environnement difficile marqué par les mouvements sociaux France et la forte détérioration du marché à Hong-Kong".

À la suite de ces annonces, Jefferies réitère son opinion 'acheter' et sa cible de 10 euros.