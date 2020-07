SMCP : le chiffre d'affaires consolidé du T2 recule à 144,1 ME, en baisse de 47% en organique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP a atteint 144,1 millions d'euros, en baisse de 47% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -45,8%, intégrant un effet de change neutre et une contribution positive de la marque De Fursac à hauteur de +1,2%. Cette performance reflète l'impact des mesures de confinement dans la plupart des pays pour une grande partie du trimestre et un arrêt des flux touristiques dans l'ensemble des régions. Alors que le trafic en magasin est resté faible, le Groupe a enregistré des taux de conversion solides. Par ailleurs, SMCP a partiellement compensé l'impact de la crise par une bonne performance du e-commerce6 (+32% de croissance des ventes).

Au cours des 6 premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 372,8 millions d'euros, en baisse de -33,5% en organique, incluant un recul du like-for-like de -37,6%. En données publiées, le chiffre d'affaires a diminué de -31%, intégrant un effet de change positif de +0,3% et une contribution positive de la marque De Fursac à hauteur de +2,2%.

Au cours de ces 12 derniers mois, les ouvertures nettes de SMCP se sont élevées à +57 magasins opérés en propre (DOS). Cela comprend +26 ouvertures nettes dans la région APAC, +27 dans la zone EMEA et +18 dans la région Amériques. Parallèlement, le Groupe a poursuivi l'optimisation de son réseau en France (-14 DOS) avec notamment, au T2 2020, deux relocalisations (Strasbourg et La Vallée Village) et une fermeture (Poitiers). SMCP a ouvert +8 DOS7 au T2 2020.

POINT SUR L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET PERSPECTIVES 2020

A la fin du mois de juillet, avec les réouvertures récentes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à Singapour, 99% des magasins opérés en propre sont ouverts. Toutefois, les risques liés à de nouvelles mesures locales de confinement restent présents, notamment aux États-Unis, à Hong-Kong et à Pékin. Le Groupe suit attentivement la situation.

Sur la première partie de l'année, SMCP a parfaitement exécuté son plan d'action pour atténuer les effets de la crise, avec notamment une réduction significative de ses investissements, une variabilisation de la moitié de ses dépenses opérationnelles et une réduction de plus de 30% de ses achats pour les collections Automne-Hiver 2020 permettant de limiter le niveau des stocks en fin d'année. Le Groupe a également renforcé sa flexibilité financière en signant un prêt garanti par l'État de 140 ME et en obtenant une suspension de ses covenants financiers pour 2020 et un assouplissement de ses covenants financiers pour 2021.

Compte tenu du niveau élevé d'incertitudes sur la durée de l'épidémie, SMCP ne communique pas de prévisions pour 2020, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.

Le Groupe reste confiant dans son business model et l'attractivité de ses marques. Le dévouement de ses équipes pour assurer une stricte maîtrise de ses coûts contribuera à atténuer l'impact du COVID-19. La structure financière et le niveau de liquidité de SMCP confèrent au Groupe une position solide pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.

CALENDRIER FINANCIER

4 septembre 2020 : Résultats du 1er semestre.