SMCP : Le Chiffre d'affaires a grimpé à 305 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SMCP a grimpé à 305 ME au premier trimestre, une progression de 8% à taux constants (+7% en organique) par rapport à 2022, portée par la croissance like-for-like malgré une base de comparaison élevée.

La direction souligne l'excellent trimestre en Europe porté par les ventes physiques et digitales ; l'Asie repart à la hausse avec une reprise graduelle en Chine ; après une année 2022 remarquable, la tendance en Amérique se stabilise, soutenue par une croissance like-for-like positive aux Etats-Unis.

La direction insiste sur la poursuite de la réduction du taux moyen de discount avec une baisse d'un point par rapport au premier trimestre 2022, provenant en particulier du digital et de l'Asie.

Le réseau de points de vente est ressorti en recul ce trimestre, essentiellement lié à la fermeture définitive des magasins en Russie, non approvisionnés depuis février 2022.

Objectifs financiers annuels confirmés.

Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP, a commenté : "Le Groupe a de nouveau réalisé une bonne performance sur le 1er trimestre de l'exercice. Nous sommes particulièrement satisfaits du fort momentum en France, de la dynamique en Europe, du retour de la croissance en Asie et de la résilience de nos ventes en Amérique après une excellente année 2022. Ce trimestre aura également été marqué par la poursuite de notre stratégie RSE avec l'accélération du déploiement de notre projet de traçabilité des collections, le lancement de la location de vêtements Sandro au Royaume-Uni et l'inauguration de notre école de formation SMCP Retail Lab. Nous restons vigilants sur l'évolution du contexte macro-économique, social et géopolitique mais sommes confiants quant à la poursuite de cette bonne dynamique lors des prochains trimestres et confirmons ainsi nos objectifs annuels."