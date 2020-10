SMCP : la vigilance reste de mise

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP a atteint 248,4 millions d'euros (274,5 ME au 3e trimestre 2019), en baisse de -10,6% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -9,5%, intégrant un effet de change négatif de -1% (principalement dans les régions Amériques et APAC) et une contribution positive de la marque De Fursac à hauteur de +2%. Cette performance traduit une amélioration séquentielle du chiffre d'affaires par rapport au T2 2020. Au cours du trimestre, le trafic en magasins est resté faible en raison de l'absence persistante du tourisme, mais le Groupe a enregistré des taux de conversion solides. Par ailleurs, SMCP a partiellement compensé l'impact de la crise par une bonne performance du e-commerce (+ 27,6% de croissance).

Au cours de ces 12 derniers mois, les ouvertures nettes de SMCP se sont élevées à +38 magasins opérés en propre (DOS) dont +6 ouvertures nettes au T3 2020. Cela comprend +20 ouvertures nettes dans la région APAC, +17 en EMEA et +11 dans la région Amériques. Parallèlement, le Groupe a poursuivi l'optimisation de son réseau en France (-10 DOS).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires se monte à 621,2 ME (814,9 ME un an plus tôt). Il recule de -25,8%.