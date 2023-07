SMCP : la rentabilité recule, le titre chute

(Boursier.com) — SMCP décroche de près de 19% à 6,9 euros en cette fin de semaine, délaissé après l'annonce d'une rentabilité en retrait au premier semestre. L'EBIT ajusté a atteint 36 ME sur la période contre 45 ME un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires de 610 ME, en progression de +8% en organique (+9% à taux constants). L'entreprise de prêt-à-porter explique ce repli par l'inflation et des opérations de liquidation sur des collections passées. La marge brute de gestion (73%) baisse d'un point, en raison d'une part plus importante de la liquidation de collections de l'année précédente (notamment en Chine et chez Claudie Pierlot), permettant ainsi de diminuer le niveau des stocks. Le résultat net - part du Groupe - se replie sur un an de 21 à 14 ME.

"Pour le second semestre, nous avons un plan d'actions clair orienté sur la poursuite de notre stratégie full price, une excellente maîtrise des coûts, la priorisation de nos investissements, tout en poursuivant l'extension de notre réseau et une meilleure productivité des équipes. Nous sommes ainsi confiants quant à notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2023", a indiqué Isabelle Guichot, DG de SMCP.

Le titre reste attractif et s'échange avec un PE 2023 de 11,5x et une VE/ EBIT 2023e de 9,3x, note Oddo BHF ('neutre'). La performance de 30% depuis le premier janvier (avance ce jour donc) s'explique, selon le broker, par des spéculations autour d'une potentielle évolution du capital (et le bonus potentiel pour la CEO en cas de transaction, mis en exergue à l'AG du mois de juin, a renforcé ce sentiment). Pour sa part, si le sens de l'histoire est clairement celui d'une évolution, l'analyste n'a aucune idée du calendrier qui est avant tout juridique car il pense qu'il n'y aura pas d'offre avant l'évolution de la situation actionnariale. En revanche, en cas de déblocage de la situation SMCP devrait valoir selon lui 12-13 euros par action.