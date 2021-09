SMCP : jour J, changement d'actionnaires en vue

(Boursier.com) — SMCP retombe de 3,2% à 7,1 euros après avoir aligné six séances dans le vert et repris plus de 22%. Ce 30 septembre est une date très importante pour le groupe de mode dans la mesure où son actionnaire majoritaire, Shandong Ruyi, a jusqu'à ce soir pour rembourser une obligation échangeable en actions SMCP de 250 ME. Les titres sous-jacents à cet emprunt obligataire représentent 37% du capital social de SMCP. En cas de défaut, les créanciers prendraient le contrôle de la société propriétaire des marques Maje et Sandro.

Dans un tel scénario, le sens de l'histoire reste, selon Oddo BHF, une sortie de cote (probable) ou au moins un rerating massif, indépendamment des questions juridiques et de timing. Si le déroulé exact des opérations en cas de défaut reste incertain, le broker explique qu'il est possible qu'une OPA soit lancée à très court terme, dès que le trustee récupère les titres, en particulier car il imagine que celui-ci, sur instruction des obligataires, a déjà proactivement contacté un certain nombre d'acteurs (Private Equity, Industriels, conglomérats chinois...), qui seraient intéressés par la valorisation et l'histoire autour du Digital et de l'Asie.

L'analyste est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 11,3 euros.