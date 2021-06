SMCP : Glas SAS ne détient plus d'action

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 juin à l'AMF, la société londonienne Glas SAS a déclaré avoir franchi en baisse, le 17 juin, les seuils de 25% des droits de vote et 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société SMCP et ne plus détenir aucune action.

Ce franchissement de seuils résulte de la fin de l'assimilation d'actions et de droits de vote de la société SMCP, par suite d'un accord entre le déclarant, en sa qualité de trustee, et la société European TopSoho Sàrl, portant sur le retrait d'une notification de défaut au titre de l'emprunt obligataire, laquelle notification conférait au déclarant le droit de donner au teneur de compte conservateur des instructions quant aux actions nanties, et notamment quant à l'exercice des droits de vote qui y étaient attachés.

L'action SMPC est actuellement sur un cours de 6,74 euros pour 504 ME de capitalisation boursière.