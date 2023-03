SMCP : Forte croissance portée par l'Europe et l'Amérique du Nord, doublement du Résultat Net

(Boursier.com) — SMCP annonce un chiffre d'affaires record de 332 ME au quatrième trimestre, en hausse de 4% en organique par rapport à 2021, malgré une base de comparaison élevée. Le Chiffre d'affaires 2022 ressort à 1.206 ME, en hausse de 13% en organique, porté par une croissance 'like-for-like' de +14%.

Le groupe souligne une très forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord, ainsi qu'en région APAC hors Chine Continentale, tandis que cette dernière est restée très impactée par la situation sanitaire. Hors Chine Continentale, le Groupe a enregistré une croissance organique de +23% sur l'année par rapport à 2021.

Le groupe insiste sur le succès de la stratégie 'full price' avec un taux moyen de remise en baisse de 4 points en un an et 9 points en deux ans.

Le réseau de magasins est stable sur l'exercice, mais avec une dynamique positive, avec 13 ouvertures nettes au quatrième trimestre. L'EBIT ajusté ressort en forte croissance à 111 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 96 ME en 2021, avec un doublement du Résultat Net à 51 ME.

La structure financière est robuste avec une poursuite du désendettement à 1.9x l'EBITDA ajusté.

Objectifs 2023

-Croissance des ventes à taux de change constants vs 2022 à un chiffre, dans la fourchette moyenne à haute;

-Progression de la marge d'EBIT ajusté vs 2022.

Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP, a commenté : "Le Groupe enregistre cette année encore une très bonne performance avec une croissance des ventes dans toutes les régions, à l'exception de la Chine Continentale en raison des contraintes liées au Covid. Le travail réalisé depuis plusieurs années sur la désirabilité de nos marques nous permet aujourd'hui d'ajuster nos prix de vente face à l'inflation, tout en continuant à déployer notre stratégie full-price. Nous avons ainsi été en mesure de maintenir un niveau de rentabilité solide et de doubler le résultat net par rapport à l'année précédente. Nous avons également réalisé des progrès majeurs dans notre stratégie ESG, via l'accélération de nos initiatives de transparence et d'économie circulaire, l'amélioration de notre notation CDP et l'annonce du lancement de notre école de formation SMCP Retail Lab. Enfin nous avons ouvert de nouveaux magasins dans des zones clés, notamment en Chine, en anticipation de la reprise de l'activité. Je remercie l'ensemble des équipes pour leur engagement et nous abordons ensemble l'année 2023 avec confiance, parfaitement positionnés pour saisir les opportunités de croissance future."