SMCP : Dynamique des ventes portée par l'Asie et l'Europe

(Boursier.com) — SMCP annonce un Chiffre d'affaires de 610 ME au premier semestre, en progression de +8% en organique1 (+9% à taux constants) par rapport au S1 2022 malgré une base de comparaison élevée. L'EBITDA ajusté atteint 116 ME au S1 2023 (soit une marge d'EBITDA ajusté de 19% des ventes) contre 122 ME au S1 2022.

La marge brute de gestion (73%) est en baisse d'un point, en raison d'une part plus importante de la liquidation de collections de l'année précédente (notamment en Chine et chez Claudie Pierlot), permettant ainsi de diminuer le niveau des stocks. Toutefois, le niveau de marge brute en Retail reste très élevé sur les collections en cours, et le taux moyen de discount est stable par rapport à 2022 en saison, malgré un environnement concurrentiel promotionnel dans la plupart des marchés.

Le poids des OPEX (coûts des magasins3 et frais généraux et administratifs) augmente d'un point en pourcentage des ventes, en lien avec l'inflation sur les loyers et les salaires et avec la poursuite de l'investissement dans nos systèmes d'information.

Les dotations aux amortissements et aux provisions se sont élevées à -79 ME au S1 2023, au S1 2022 ils étaient de -77 ME. Hors IFRS 16, elles représentent 4% des ventes en S1 2023, un poids quasi-stable par rapport à 2022 (4,2% au S1 2022).

L'EBIT ajusté atteint 36 ME au S1 2023 contre 45 ME au S1 2022. La marge d'EBIT ajusté s'élève à 6% au S1 2023 (contre 8% au S1 2022).

Les autres charges non courantes sont peu significatives (-1 ME), et stables par rapport à 2022.

Les charges financières sont en légère hausse à -13 ME au S1 2023 (vs -12 ME au premier semestre 2022), la hausse des taux d'intérêt étant mitigée par la diminution de l'encours moyen de dette brute.

Après prise en compte d'un impôt sur le résultat de -5 ME au S1 2023 (contre -9 ME au S1 2022), le résultat net - part du Groupe reste nettement positif, à 14 ME (contre 21 ME au S1 2022).

BILAN ET DETTE FINANCIERE NETTE S1 2023

Le Groupe a maintenu un contrôle strict de ses stocks et de ses investissements tout au long du semestre. Les stocks ont baissé de 292 ME au 31 décembre 2022 à 278 ME au 30 juin 2023.

Le poids des Capex en proportion du chiffre d'affaires est relativement stable, représentant 3,9% des ventes au S1 2023, contre 3,7% fin 2022.

La dette financière nette s'établit à 306 ME au 30 juin 2023, contre 293 ME au 31 décembre 2022 et 314 ME au 30 juin 2022.

La maturité des principales lignes de dette (y compris la revolving credit facility) a été renégociée et étendue jusqu'en 2026 et 2027 selon les financements, confirmant ainsi la flexibilité financière du Groupe.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Après un premier semestre solide en termes de croissance, avec une rentabilité résiliente dans un environnement compliqué, tant sur le plan économique que social, SMCP a défini un plan d'actions pour le second semestre orienté autour de 4 axes :

La poursuite de la stratégie full price ;

La discipline sur les coûts ;

La priorisation des investissements d'infrastructure tout en poursuivant l'extension du réseau de magasins dans le monde ;

L'amélioration de la productivité.

Par ailleurs, le second semestre, traditionnellement plus profitable que le premier, bénéficiera également :

De la normalisation (par rapport au quatrième trimestre 2022) de la situation en Grande Chine, région importante pour le Groupe en poids du chiffre d'affaires et en profitabilité ;

Et d'une performance par marque plus homogène, notamment chez Maje, marque la plus profitable du Groupe.

Sur la base de ces éléments, et sous réserve que la situation géopolitique et le contexte macroéconomique et social ne se détériorent pas pendant le reste de l'année, SMCP confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023.

Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP, commente : "Le Groupe enregistre sur le semestre une bonne dynamique portée par une activité soutenue en Asie et en Europe. Après deux années de très forte croissance, la région Amérique est quant à elle en léger recul. Par marque, SMCP a bénéficié de la croissance à deux chiffres de Sandro et du pôle autres marques regroupant Claudie Pierlot et Fursac. Malgré un environnement économique complexe, nous avons pu capitaliser sur la désirabilité de nos marques pour poursuivre notre trajectoire de croissance et afficher une rentabilité résiliente sur les six premiers mois de l'année. Nous avons également poursuivi avec succès le déploiement de notre stratégie RSE avec une part croissante de nos collections produite à partir de matériaux durables et l'alimentation à 100% par de l'énergie verte de l'ensemble des boutiques de huit de nos pays européens. Pour le second semestre, nous avons un plan d'actions clair orienté sur la poursuite de notre stratégie full price, une excellente maîtrise des coûts, la priorisation de nos investissements, tout en poursuivant l'extension de notre réseau et une meilleure productivité des équipes. Nous sommes ainsi confiants quant à notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2023."

CALENDRIER FINANCIER

26 octobre 2023 - Publication des ventes du 3ème trimestre