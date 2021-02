SMCP : du mouvement au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Mme Fanny Moizant a présenté au Président du Conseil d'Administration sa démission de son mandat d'administrateur de Groupe SMCP, afin de se concentrer sur ses autres activités, notamment le développement de Vestiaire Collective, dont elle est co-fondatrice.

Mme Fanny Moizant était administrateur indépendant et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations de la société depuis l'introduction en bourse en octobre 2017.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration lui a exprimé ses remerciements pour son implication tout au long de ces années dans le cadre de son mandat . Yafu Qiu, Président du Conseil d'Administration de SMCP, déclare ainsi : Au nom de l'ensemble des membres du Conseil, je tiens à remercier chaleureusement Fanny Moizant pour sa contribution et son implication dans les travaux du Conseil d'Administration et du Comité des Nominations et des Rémunérations dont elle était membre. Fanny a joué un rôle important dans les premiers pas de SMCP en tant que société cotée et je la remercie vivement pour ses conseils avisés. Nous souhaitons le meilleur à Fanny dans ses projets .

Le Conseil d'Administration travaillera à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Mme Fanny Moizant.