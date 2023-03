SMCP : du mouvement annoncé au capital, le titre grimpe !

(Boursier.com) — SMCP grimpe de 6,5% ce mercredi à 7,88 euros, alors que Alastair Beveridge et Daniel Imison d'AlixPartners UK LLP ont annoncé ce mercredi le lancement d'un processus de vente portant sur une participation estimée à environ 37% dans le groupe de mode propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.

Le groupe SMCP est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. Leur commercialisation se réalise au travers d'un réseau de près de 1.700 points de vente dans le monde, dont près de 1.300 magasins détenus en propre, et via Internet.

SMCP a dévoilé fin 2022 un chiffre d'affaires record de 308 ME au troisième trimestre, en progression organique de 9,4% et en croissance publiée de 13,5% par rapport à 2021. Sur les 9 premiers mois le groupe a enregistré une performance soutenue avec un chiffre d'affaires de 874 ME, en progression de 17% à taux de change constants et de 20,5% à taux de change courants.

La répartition géographique du CA du groupe est la suivante : France (33%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27%), Asie-Pacifique (26%) et Amériques (13%).