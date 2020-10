SMCP : du changement dans l'équipe de direction

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SMCP annonce aujourd'hui le départ de Philippe Gautier, CFO et Directeur des Opérations, qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets. Il quittera ses fonctions fin octobre et son successeur rejoindra SMCP en décembre.

Philippe Gautier a participé à des étapes-clés dans l'histoire de SMCP, au côté de Daniel Lalonde, notamment l'acquisition du Groupe par son actionnaire majoritaire en 2016 ainsi que l'introduction en bourse en 2017. Plus récemment, Philippe a mené avec succès le programme de refinancement du Groupe.

Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP, a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Philippe pour sa contribution chez SMCP au cours de ces 5 dernières années et je lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. Le Comité Exécutif reste concentré sur l'exécution de notre feuille de route stratégique et se réjouit d'accueillir prochainement un nouveau membre dans l'équipe de direction".