SMCP dopé par un broker

(Boursier.com) — SMCP bondit encore de 4,7% ce matin sur les 7 euros, dans un marché animé, alors que Goldman Sachs vient de relever sa recommandation sur le dossier de 'vendre' à 'neutre'. L'objectif de cours de GS (8,3 euros contre 6,3 euros auparavant) laisse encore un potentiel voisin de 20% sur les niveaux actuels, ce qui aurait peut-être justifié un conseil un peu plus fort... Le propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac avait dévoilé la semaine dernière un Ebit ajusté 2021 de 95,3 ME (9,2% du chiffre d'affaires) contre 7 ME en 2020, pour des revenus de 1,039 MdE, en hausse de 18,7% en organique (porté par une croissance LFL de +16,7%), malgré l'impact de la pandémie, un tourisme encore très limité et des ventes promotionnelles volontairement réduites. La direction a souligné la très forte performance du e-commerce avec une pénétration digitale de 23% et la poursuite de la stratégie "full price", ainsi que sur la finalisation du plan d'optimisation du réseau en France.

SMCP prévoit une solide croissance à deux chiffres des ventes en 2022, une marge d'EBIT ajusté en ligne avec 2021 dans un contexte inflationniste marqué, et un ratio d'endettement net inférieur à 2 à fin 2022.