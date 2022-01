SMCP : Désignation de Christophe Cuvillier en tant que Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Suite à l'évolution de la composition du Conseil d'administration de SMCP S.A. décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 14 janvier 2022, le Conseil d'administration de la Société s'est réuni ce jour afin de désigner son nouveau Président.

Christophe Cuvillier, administrateur indépendant, a été désigné Président du Conseil d'administration de la Société.