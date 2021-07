SMCP dégage 60% de croissance au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Au second trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s'est établi à 229,4 ME, en hausse de +61,1%

sur une base organique, grâce à une solide performance dans tous les marchés, compte tenu des fermetures de magasins et autres restrictions, du faible tourisme et d'un environnement moins promotionnel.

Le chiffre d'affaires publié est en hausse de +59,1%, incluant un impact de change négatif de -2%.

Au cours du trimestre, le Groupe a enregistré une pénétration digitale de 25%, avec, à nouveau, des chiffres impressionnants en valeur absolue, tout en allant vers une certaine normalisation du pourcentage des ventes après la réouverture complète des magasins physiques.