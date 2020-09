SMCP : dans le vert malgré la nette dégradation des résultats

(Boursier.com) — SMCP avance de 1,6% à 4 euros malgré la publication de comptes intermédiaires nettement dégradés sur fond de crise liée au Covid-19. Le groupe de mode a ainsi vu son Ebitda ajusté fondre de 141 millions d'euros à 55,1 ME pour un chiffre d'affaires en baisse de 31% en données publiées à 372,8 ME (-33,5% en organique). Le Résultat net ressort à -88,5 ME, incluant une dépréciation du Goodwill de la division "Autres marques" (Claudie Pierlot, De Fursac) de 42,6 ME.

Si cette publication n'offre pas de grandes surprises (hormis la dépréciation de goodwill chez Claudie Pierlot et De Fursac, sans impact cash), Oddo BHF note que l'Ebitda ressort légèrement supérieur à ses attentes malgré une forte dégradation de la marge brute. Le broker souligne que ses interrogations demeurent néanmoins sur la capacité à retrouver des prix plus standards sur le second semestre, sans même parler de l'actionnaire chinois...Le titre reste value à 4,9x le PE 2021. Oddo BHF est à l''achat' sur le dossier avec une cible de 7 euros.

Jefferies et la Societe Generale ont également confirmé leur avis positif sur la valeur.