SMCP confiant dans sa capacité à atteindre 1 MdE de chiffre d'affaires pour 2021

(Boursier.com) — SMCP annonce un Chiffre d'affaires du T3 de 271,7 ME, en baisse de 1% en données publiées par rapport à 2019, -3,2% en organique, et en hausse de +8,4% en organique par rapport à 2020 (soutenu par une croissance like-for-like).

La période a été marquée par une forte croissance par rapport à 2019 en Chine Continentale (+15,8% en organique) en dépit de résurgences du Covid localement, impactant la mobilité des personnes et le trafic en magasin. Les ventes en Amériques dépassent leur niveau de 2019, les Etats-Unis continuant de surperformer (atteignant +15,2% par rapport à 2019 en organique), grâce à une très forte demande.

La France et la région EMEA rattrapent progressivement leur niveau de 2019, soutenues par une forte consommation locale.

Le groupe souligne la poursuite des solides progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie "full price" (taux de remise en baisse de -5,5 pts), et dans l'exécution du plan d'optimisation du réseau.

Normalisation de la pénétration digitale à 24% sur les 9 premiers mois de l'année en raison de la réouverture complète des magasins physiques et de la poursuite de la stratégie "full price".

SMCP est confiant dans sa capacité à atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2021.

Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP, commente : "Nous avons réalisé une solide performance au T3 nous permettant d'afficher des ventes proches de leur niveau pré-pandémie de 2019. Nous sommes particulièrement satisfaits de la tendance des ventes des États-Unis qui surperforment toujours grâce à une forte demande. En Chine continentale, les ventes ont enregistré une croissance à deux chiffres par rapport à 2019 malgré la résurgence de cas de Covid localement. Les ventes en France et dans la région EMEA se rapprochent aussi progressivement de leur niveau d'avant crise, malgré l'absence de tourisme. Alors que la part de nos ventes digitales se stabilise avec la réouverture complète des magasins physiques et la baisse des opérations de liquidation, nous avons réalisé des progrès significatifs sur l'optimisation de notre réseau et notre stratégie full price, conformément à notre plan stratégique 'One Journey', présenté l'année dernière. Enfin, après avoir constaté une dynamique positive sur tous les marchés au cours des premières semaines d'octobre, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2021."