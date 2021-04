SMCP : chiffre d'affaires trimestriel en baisse de -2,1%

(Boursier.com) — Au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s'est établi à 223,9 ME, en baisse de -0,6% en organique. Alors que la très bonne dynamique se poursuit en APAC notamment en Chine continentale, et malgré les premiers signes de reprise dans la région Amériques, "cette performance reste fortement impactée par les mesures de confinement, les fermetures de magasins et un tourisme très limité en France et en EMEA", explique la société. Sur le trimestre, le groupe a généré +38,9% de ventes e-commerce. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -2,1%, intégrant un effet de change négatif de -1,5%.

À ce jour, 45 % du réseau de magasins (DOS) de SMCP est temporairement fermé dans le monde.

La région APAC poursuit sa bonne performance, tandis que la région Amériques montre les premiers signes d'un rebond. La perspective de réouverture progressive des marchés européens permet à la société d'être "raisonnablement optimiste" sur le second semestre 2021, non seulement en Europe, mais dans toutes les régions.

SMCP ne communique pas de prévisions annuelles pour 2021.