SMCP : au tapis après le 'warning'

SMCP : au tapis après le 'warning'









Crédit photo © SMCP

(Boursier.com) — Il ne fait pas bon avertir en cette fin de semaine. SMCP peut en témoigner. Dans de gros volumes, le titre du groupe de mode plonge de 20% à 8,7 euros, au plus bas de sa courte histoire boursière. La firme a revu à la baisse son objectif de marge d'Ebitda ajusté pour 2019 en raison de la forte détérioration du marché à Hong Kong. Si elle a confirmé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires annuel, elle table désormais, pour 2019, sur une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 15,5% et 16%, contre 16,1% à la fin du premier semestre, et 16,9% en 2018. Initialement, le groupe attendait cette année le même niveau de rentabilité qu'en 2018.