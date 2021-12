SMCP : Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 14 janvier

(Boursier.com) — Une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SMCP S.A. se tiendra vendredi 14 janvier 2022 à 14 heures au 2 rue de Marengo, 75001 Paris, sur convocation de la SELARL THEVENOT & PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe Thevenot, en qualité de mandataire, désigné par ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, sur requête de GLAS, avec pour ordre du jour le changement de la composition du Conseil d'administration de SMCP S.A. à travers (i) la révocation de la totalité des membres du Conseil d'administration représentant European TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi et (ii) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.

Contexte de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Cette Assemblée Générale Ordinaire est convoquée dans un contexte d'évolution récente de la composition de l'actionnariat de la Société, liée au défaut d'European TopSoho S.à r.l. sur ses obligations échangeables en actions SMCP d'un montant de 250 millions d'euros. A la suite de ce défaut, GLAS, agissant en tant que Trustee au titre des Obligations, a pris possession d'une partie des actions SMCP nanties au titre des Obligations, à hauteur de 21.952.315 actions SMCP, correspondant à environ 29% du capital de SMCP. European TopSoho Sàrl a par la suite procédé au transfert de 12.106.939 actions SMCP non nanties.

La prise de possession par GLAS d'une partie des actions SMCP nanties et le transfert susvisé des 12.106.939 actions SMCP non nanties font l'objet de procédures contentieuses devant plusieurs juridictions. GLAS a ainsi saisi le tribunal compétent au Luxembourg afin d'y faire ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'endroit de European TopSoho S.à r.l. et faire nommer un curateur dès que possible afin qu'il exerce un contrôle sur les actifs de cette dernière (y compris sur les actions SMCP non nanties). European TopSoho S.à r.l. a par ailleurs initié une procédure contre GLAS en Angleterre.