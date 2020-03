SMCP annonce un résultat net en hausse de 14,1%, hors pénalités liées au refinancement

(Boursier.com) — SMCP annonce une croissance de 11,3% de son chiffre d'affaires à 1.131,9 ME, en données publiées (+8,7 % à tcpc) avec une croissance de +14,2% des ventes à l'international (tcpc). Le groupe fait part d'une bonne résilience en France dans un marché difficile. L'EBITDA ajusté est en hausse de 1,6% à 174,2 ME, soit une marge de 15,4%.

Le résultat net progresse de +14,1% à 59,4 ME, hors pénalités liées au refinancement. Le ratio d'endettement (dette financière nette/EBITDA ajusté) est de 2,2x (contre 1,6x) à la suite de l'acquisition de De Fursac.

Update sur la situation liée au Covid-19

Le groupe a mis en place, depuis janvier, une équipe globale de gestion de crise afin de suivre au quotidien la situation. Le management a aussi mis en oeuvre un plan d'actions afin de réduire l'impact sur l'activité de SMCP. La trésorerie est sécurisée pour affronter la crise.

Le chiffre d'affaires du T1 2020 est attendu en baisse d'un peu plus de 20%, en données publiées.

Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, commente : "En 2019, SMCP a réalisé une croissance robuste malgré des conditions de marché difficiles notamment à Hong-Kong et en région parisienne au cours du quatrième trimestre. Tout au long de l'année, nous avons déroulé notre feuille de route en ligne avec nos priorités, telles que l'excellence opérationnelle, l'expansion du réseau et la transformation digitale. Nous avons également finalisé l'acquisition de De Fursac, une opération parfaite pour le Groupe, qui renforce ainsi sa présence sur un marché en forte croissance, celui du luxe accessible pour homme. Ce début d'année 2020 est très difficile car l'épidémie du Covid-19 impacte significativement la consommation mondiale. Fin janvier, nous avons mis en place une équipe de gestion de crise globale avec pour priorité d'assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs et de l'ensemble de nos parties prenantes. Cette équipe gère la situation quotidiennement. Nous avons par ailleurs lancé un plan d'actions visant à atténuer l'impact de la crise grâce à l'adaptation de notre structure de coûts et au report de certains de nos investissements non essentiels. Dans le même temps, nous avons sécurisé notre trésorerie pour faire face à la crise. Au-delà de cette période troublée, je reste pleinement confiant dans la solidité de business model unique qui s'appuie sur un portefeuille de marques internationales fortes et bien équilibré géographiquement. Enfin, je tiens à remercier toutes nos équipes à travers le monde pour leurs efforts intenses et leur engagement en ces temps difficiles."