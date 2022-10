SMCP : 13,5% de croissance au T3

(Boursier.com) — SMCP dévoile un chiffre d'affaires record de 308 ME au troisième trimestre, en progression organique de +9,4% et en croissance publiée de 13,5% par rapport à 2021. Sur les neuf premiers mois le Groupe enregistre une performance soutenue avec un chiffre d'affaires de 874 MEUR, en progression de +17% à taux de change constants et de 20,5% à taux de change courants.

Les objectifs financiers annuels sont confirmés.