Smart Good Things : va prendre le contrôle d'Elvidea, expert de l'épargne digitale

(Boursier.com) — La filiale, Smart Good Retraite, est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 70% du capital de la société Elvidea, expert de l'épargne digitale, courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF et immatriculée auprès de l'Orias.

Dans ce cadre, Elvidea, continuera de bénéficier de la technologie et des services développés par Advize Group qui propose un panel d'interfaces et d'API aux institutions financières et distributeurs de solutions d'épargne, ainsi qu'une plateforme digitale clé en main à destination des conseillers en investissements financiers (CIF) et courtiers en assurance.