Smart Good Things signe un accord national de distribution avec DirectLog

(Boursier.com) — Afin de poursuivre son déploiement, Smart Good Things signe un nouvel accord avec Directlog pour la distribution nationale de sa gamme de boissons dédiée aux pharmacies dès mars 2023.

Ce nouveau partenariat logistique et commercial permet à Smart Good Things d'intégrer la centrale d'achat pharmaceutique Directlog et d'avoir accès à plus de 9.850 pharmacies en France, ainsi qu'aux groupements de pharmacies partenaires de Directlog.

"Cet accord de distribution nous permet de renforcer notre présence nationale dans l'ensemble des pharmacies et parapharmacies", Serge Bueno, Fondateur de Smart Good Things.