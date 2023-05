Smart Good Things : les produits d'exploitation ont décollé en 2022

(Boursier.com) — Smart Good Things accuse une perte d'exploitation de -0,97 ME, contre -0,17 ME un an plus tôt. Le résultat net ressort à -1,13 ME, contre -0,17 ME en 2021. Sur l'exercice les produits d'exploitation ont atteint 21,42 ME, contre 0,17 ME en 2021.

Le groupe se dit confiant dans sa capacité à réaliser une croissance solide et durable dès l'exercice en cours "et pour les années à venir".

Smart Good Things propose des préparations en poudre pour boissons instantanées nutritionnelles et développe aussi une plateforme de conciergerie dédiée aux personnes âgées.