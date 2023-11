Smart Good Things : la division du nominal par 20 débute le 14 novembre

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Smart Good Things, réunie le 7 novembre, a décidé de diviser la valeur nominale de l'action Smart Good Things Holding par 20 afin de la ramener d'un euro à cinq centimes d'euro (0,05 euro) par action.

Le Conseil d'administration a fixé la date d'effet de cette division au 14 novembre 2023.

En conséquence, un actionnaire qui détient 1 action Smart Good Things Holding avant l'opération en détiendra 20 à compter du 14 novembre 2023.

L'opération sera réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires. Cette opération sera sans effet sur les droits bénéficiant aux actions de la société tels que prévus par les statuts de la Société, les actions nouvelles Smart Good Things Holding conservant les mêmes droits que les actions anciennes.

La livraison effective des actions nouvelles interviendra le 16 novembre 2023.

Le capital se trouvera alors composé de 25.168.080 actions ordinaires de 0,05 euro chacune.

Les actions nouvelles seront inscrites sur Euronext Access+ sous un nouveau code ISIN (FR001400LBS6).

L'opération permettra d'augmenter le nombre d'actions composant le capital social sans modifier son montant et d'accroître ainsi les volumes de transactions sur les actions Smart Good Things Holding sur Euronext Access+. Elle a pour objectif d'améliorer la liquidité des actions et de les rendre plus accessibles aux minoritaires.

Rappelons que l'action Smart Good Things est actuellement sur un cours de 404 euros pour une capitalisation boursière de quelque 508 ME.