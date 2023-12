Smart Good Things Holding renforce sa filiale Smart Good Retraite suite au lancement du Projet Fou

(Boursier.com) — Smart Good Things Holding annonce un renforcement de sa filiale Smart Good Retraite suite au lancement réussi du Projet Fou le 16 novembre dernier.

Dans ce cadre, le groupe Smart Good Things signe un contrat de prestation de services avec la société MRCP afin de bénéficier de son expertise et de son conseil stratégique.

Renaud Sassi, Président de MRCP apportera ainsi son expérience et ses connaissances approfondies dans le domaine, notamment, des cartes cadeaux.

Fort de ses expériences de Conseil chez Mc Kinsey, de Directeur d'hypermarché et Directeur Général de la banque Carrefour, de Directeur Général de ZeBank, première banque sur internet, de Président de My Family Office gestionnaire de patrimoine et diverses expériences entrepreneuriales dont la dernière est la création de cartes cadeaux digitales pour le groupe Wonderbox, Renaud Sassi, par l'intermédiaire de MRCP, accompagnera Serge Bueno, Président Directeur Général et l'équipe de direction dans le développement du Projet Fou.

Parallèlement à cette annonce, Lorana Tadej a été nommée Directrice Marketing.

Diplômée d'un Master en Commerce International et forte de diverses expériences en Marketing et Communication au sein de start-ups ainsi que d'expériences en Marketing et Relation Client au sein d'une scale-up de la Tech française, Lorana Tadej renforce ainsi l'équipe de direction de Smart Good Things Holding.

Par ailleurs, Cédric Osternaud a démissionné à effet du 15 décembre 2023 de ses mandats de Directeur Général Délégué et d'Administrateur de la société Smart Good Things Holding, pour convenance personnelle.

La Direction Générale de Smart Good Things Holding est désormais assurée par Serge Bueno, Président Directeur Général, accompagné par son équipe de direction. Ensemble, ils concentreront tous leurs efforts sur le lancement du Projet Fou à travers leur filiale Smart Good Retraite.

Smart Good Things se réjouit de cette nouvelle phase de développement.