Smart Good Things Holding : émission obligataire et regroupement d'actions en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de la société Smart Good Things Holding s'est déroulée, le 7 novembre dans les locaux de l'Hôtel Edouard VII, à Paris, sous la présidence de Serge Bueno (Président Directeur Général), et en présence du commissaire aux comptes, le cabinet Grant Thorton.

Les actionnaires présents ou représentés de Smart Good Things Holding, qui disposaient de 59,99% des droits de vote, ont approuvé l'ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d'Administration et notamment :

- les délégations de compétences à conférer au Conseil d'Administration en vue de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant global de 7 millions d'euros sous forme d'obligations assorties de bons de souscription d'actions attachés (OBSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur :

- de la SAS Viberation International, dont le Président est Serge Bueno (à hauteur de 3,50 ME) ;

- de la SAS Molis, dirigée de Patrick Molis (à hauteur de 1,75 ME) ;

- et de la SAS Pignela Capital, société de droit suisse, dirigée par Thierry de Mitri (à hauteur de 1,75 ME).

Le Président-Directeur général de la société a été autorisé à recueillir, au plus tard le 31 janvier 2024, les souscriptions de la SAS Viberation International, de la SAS Molis et de la SAS Pignela Capital afin de procéder à l'émission des OBSA. Il est précisé que le prix de souscription pourra être libéré par compensation avec toute créance certaine, liquide et exigible détenues par ces souscripteurs à l'égard de la société.

Division du nominal

La valeur nominale de l'action Smart Good Things Holding va être divisée par 20 afin de la ramener de 1 euro à 0,05 euro par action. Le montant total du capital de la société resterait inchangé à la suite de cette opération.

Cette Division du nominal a pour objet d'augmenter le nombre d'actions composant le capital social et consécutivement la liquidité du titre. Cette opération, prévue le 14 novembre, serait réalisée automatiquement par échange de 20 actions nouvelles contre 1 action ancienne. La livraison des actions nouvelles est prévue le 16 novembre.

Nouvelle équipe...

L'Assemblé générale a acté une évolution de la composition du Conseil d'Administration de la société, avec le départ de 2 administrateurs (Joseph Bohbot et Mme Sabine Howard-Bohbot) ainsi que la nomination simultanée de la SAS Molis (dirigée par Patrick Molis) et de la SAS Startup Story, en qualité d'administrateurs.

Le Conseil d'Administration de la société est par conséquent désormais composé comme suit : Serge Bueno ; Tony Parker ; Cédric Osternaud ; Arnaud Bassi ; Daniel Breuil ; Mme Béatrice Bueno ; Mme Hélène Girault ; Distribution Casino France (représentée par Mme Melek-Figuet) ; SAS Molis (representée par Patrick Molis) ; SAS Startup Story (représentée par la SAS Laweco & Co).