Smart Good Things et Intermarché lancent une carte prépayée digitalisée permettant d'épargner pour la retraite

(Boursier.com) — Dans le contexte actuel d'inflation, Intermarché, à l'image de plusieurs groupes de distribution, entend surfer sur le principe de défense du pouvoir d'achat. La méthode choisie n'en est pas moins originale... Smart Good Things et Intermarché s'associent pour lancer une carte prépayée digitalisée permettant d'épargner pour la retraite sur un principe de cagnottage.

Les deux partenaires lancent en exclusivité 'Le Projet Fou', une carte prépayée digitalisée, valable uniquement au sein de l'enseigne Intermarché. Les clients pourront acheter une carte prépayée pour régler leurs achats directement en caisse, dans les points de vente Intermarché. Chaque achat permettra d'épargner 4% de cagnottage (cashback) sur un Compte Epargne Consommation Retraite. La carte est cumulable avec toutes les offres proposées par l'enseigne.

Cette carte prépayée digitalisée est disponible à compter du 15 décembre.

"Nous sommes dans la mission d'améliorer le pouvoir d'achat de demain et nous appelons toutes les enseignes, marques, commerçants, qui ne font pas encore partie des plus de 1.000 enseignes et marques actuelles, à nous rejoindre, et certaines venir en exclusivité, comme vient de le faire Intermarché. L'histoire s'écrit maintenant", assure Hélène Girault, Directrice de la Communication de Smart Good Things.