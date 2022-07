Smaio : soutenu par l'international au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Smaio au 1er semestre 2022 s'élève à 1,31 million d'euros, en croissance de +28% par rapport au 1er semestre 2021 (1 ME).

L'activité à l'international représente plus de la moitié des revenus de la société (54%) et a plus que doublé par rapport à celle des 6 premiers mois de 2021 (+119%). Cette forte hausse s'explique par la montée en puissance de nos distributeurs historiques en Espagne et en Scandinavie, des nouveaux accords de distribution signés dans les pays Baltes et en Grèce, ainsi que les premières chirurgies réalisées aux Etats-Unis. En France, les ventes ont connu un léger repli et s'élèvent à environ 0,6 ME.