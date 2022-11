SMAIO : réussite du 1er programme éducatif aux Etats-Unis, premier marché du rachis au monde

(Boursier.com) — SMAIO , un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd'hui la réussite de son 1er programme éducatif réalisé aux Etats-Unis qui s'est tenu à Dallas (Texas) courant du mois de novembre 2022.

Suite au succès de deux sessions de "Sagittal Alignment Academy" à destination de ses clients européens (Copenhague pour l'Europe du Nord et Madrid pour l'Europe du Sud) en septembre dernier, SMAIO accélère la diffusion de son approche holistique de la chirurgie du rachis grâce à la tenue d'un 1er programme de formation aux Etats Unis, le plus important marché de la chirurgie rachidienne au monde.

Partie intégrante de son offre i-kontrol via son module i-learn, le programme éducatif "Sagittal Alignment Academy" de SMAIO vise à diffuser les concepts et techniques développés par la société à travers une approche fondée sur l'étude de cas pratiques. Ainsi, 13 chirurgiens américains, réunis au cours d'une journée à Dallas, ont pu étudier des cas concrets et participer à des "ateliers cadavre / cad labs" en utilisant les implants et instruments de SMAIO.

Après avoir recueilli des retours d'expérience lors de cette formation, l'objectif de SMAIO est désormais d'accompagner les chirurgiens nord-américains en leur donnant l'opportunité de poursuivre leurs expérimentations de la plateforme i-kontrol et en nouant des collaborations sur le long terme.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, commente : "La stratégie commerciale de SMAIO repose sur un fort développement aux Etats-Unis. Ce type de cours est ainsi essentiel pour faire connaitre l'offre technologique de SMAIO auprès d'un maximum de chirurgiens dans ce pays d'intérêt stratégique, caractérisé par des prix de vente supérieurs par rapport aux autres zones géographiques. Forts des retours d'expérience très positifs de cette 1ère session, nous sommes ravis de pouvoir continuer à former et accompagner les chirurgiens dans la réalisation de chirurgies sur-mesure au profit d'un équilibre optimal et durable du patient."