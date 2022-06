SMAIO obtient l'enregistrement 510(k) de la FDA pour 'K-rod'

(Boursier.com) — SMAIO , un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd'hui l'obtention de l'enregistrement 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) pour "K-rod", sa tige d'union sur-mesure.

Les tiges d'union K-rod sont cintrées sur-mesure en fonction de l'anatomie du patient, grâce à la modélisation 3D précise effectuée avec le logiciel KEOPS Balance Analyzer 3D de SMAIO. Associées au système de fixation rachidienne postérieure Kheiron, elles permettent d'obtenir un alignement strict de la colonne vertébrale sur la tige. La gamme K-rod est commercialisée en Europe depuis juin 2019 et l'obtention de l'enregistrement 510(k) permet à SMAIO de proposer pour la première fois ces tiges innovantes aux chirurgiens nord-américains.

Philippe Roussouly, Président directeur général de SMAIO, commente : "En 2012, SMAIO était la première société au monde à dévoiler un logiciel de planification du réalignement vertébral chirurgical capable de simuler les compensations des déséquilibres du patient au niveau du bassin et de la région thoracique. Aujourd'hui, forte de l'expérience de milliers de planifications réalisées pour plusieurs centaines de chirurgiens avec la plupart des dispositifs implantables existants sur le marché, SMAIO propose sa propre solution holistique alliant planification, exécution et évaluation des résultats à travers sa plateforme i-kontrol.

Grâce à l'obtention du 510(k) pour nos tiges K-rod, notre solution peut désormais être proposée dans son intégralité dans les centres nord-américains. En effet, l'enregistrement 510(k) pour cette technologie de tiges "patient specific" consécutive à celle du logiciel Balance Analyzer 3D le mois dernier, et du système de fixation rachidienne Kheiron en octobre 2020, vont permettre d'accélérer la diffusion de la solution holistique i-kontrol aux Etats Unis, s'inscrivant dans notre stratégie globale, visant à rendre la chirurgie de la colonne vertébrale plus performante, plus sûre et plus prévisible."

Prochaines actualités financières :

Assemblée générale annuelle : le 20 juin 2022

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : le 12 juillet 2022 après la clôture des marchés.