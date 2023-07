Smaio : les ventes à l'international dopent le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Smaio, au 1er semestre 2023, s'élève à 3,38 millions d'euros, en croissance de +203% par rapport au 1er semestre 2022 (1,31 ME).

L'activité à l'international a fortement progressé par rapport à celle du 1er semestre 2022 (+374,8%), à 3,38 ME. L'activité France ressort à 612 kE, en croissance de +1,2%.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 7,3 ME (5,7 ME au 31 décembre 2022). Cette progression s'explique par un niveau de consommation de trésorerie maîtrisé, par le paiement lié à l'atteinte du milestone avec NuVasive et par la réception du prêt Bpifrance Innovation R&D d'1 ME qui comprend un différé de remboursement de 3 ans.

Par ailleurs, le niveau de trésorerie de la société bénéficiera du tirage, courant septembre, de 1,5 ME sous forme d'emprunts auprès de BNP Paribas et Société Générale. Ces prêts ont une maturité de 4 ans.

Ce niveau de trésorerie permet de financer le développement de la société.