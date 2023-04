SMAIO : le résultat net 2022 est bénéficiaire de 2,8 millions d'euros

(Boursier.com) — SMAIO , acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2022 arrêtés par le Conseil d'administration du 11 avril 2023.

La progression du chiffre d'affaires 2022 est de 15% à 2,4 ME portée par l'international. Le groupe souligne l'amélioration sensible de la marge sur coût des ventes à 63%, contre 55% en 2021 grâce à une implantation accrue sur des marchés à forte valeur ajoutée. Le résultat exceptionnel est de +6,6 ME, résultant de l'abandon du compte courant détenu par le Groupe Otsuka au profit de SMAIO.

Après prise en compte d'un crédit d'impôt recherche de 0,3 million d'euros, le résultat net 2022 est bénéficiaire de 2,8 millions d'euros contre une perte de 3,1 millions d'euros sur la même période 2021.

Structure financière solide

La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 5,69 ME, contre 0,57 ME au 31 décembre 2021. Ce renforcement s'explique par l'intégration du produit net de 7,5 ME issu de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'introduction en bourse de SMAIO sur Euronext Growth en avril 2022. Ce niveau de trésorerie permet de couvrir les besoins de financement liés aux développements présentés à la communauté financière à l'occasion de cette levée de fonds.

Le niveau des capitaux propres s'établissait à 9,75 ME au 31 décembre 2022 contre -0,62 ME au 31 décembre 2021.

Pour rappel, le 1er février 2022, Otsuka a annoncé l'arrêt de ses activités dans l'orthopédie et a pris la décision de transférer ses parts au Vice-Président en charge des Opérations de SMAIO, ainsi que son compte courant, à l'unique autre actionnaire de SMAIO, Sylorus Scientific. Elle a par ailleurs pris la décision d'annuler intégralement la dette en compte courant vis-à-vis de SMAIO, désendettant ainsi totalement la société.

Philippe Roussouly, Président directeur général de SMAIO, a déclaré : "L'année 2022 a permis à SMAIO de consolider ses fondations qui doivent lui permettre d'atteindre les principaux objectifs 2023 : développer ses solutions logicielles de planification chirurgicale dans de nouveaux pays et surtout accélérer la pénétration du marché nord-américain, le premier marché du rachis au monde. En effet, nous y avons renforcé notre présence au cours de 2022 grâce à l'obtention de deux enregistrements 510(k) et à la réalisation de programmes éducatifs et de premières chirurgies. En outre, depuis notre introduction en bourse qui a contribué au renforcement de notre structure financière, nous continuons de coopérer étroitement avec notre partenaire et actionnaire NuVasive, un leader américain dans les innovations technologiques pour la colonne vertébrale. Notre but est d'atteindre, au cours du 1er semestre 2023, un premier milestone de 3 millions de dollars dans le cadre de cette collaboration, ainsi que des revenus récurrents grâce à des prestations de service d'analyse d'imagerie effectuées par les opérateurs de SMAIO pour les clients de NuVasive. Nous abordons ainsi 2023 avec confiance en nous concentrant sur la montée en puissance de notre stratégie de développement international, en particulier aux Etats-Unis."

Prochaines actualités financières :

-Assemblée générale annuelle : le 20 juin 2023

-Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : le 18 juillet 2023 (après marché)

-Résultats du 1er semestre 2023 : le 18 octobre 2023 (après marché)