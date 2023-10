SMAIO : La Trésorerie reste solide à hauteur de 7,3 ME

(Boursier.com) — SMAIO , acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie aujourd'hui ses résultats sociaux du premier semestre 20232 arrêtés par le Conseil d'administration du 17 octobre 2023.

Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 est de 4 ME, hors opérations intra-groupe, en hausse soutenue de +203% grâce au paiement d'étape de 3 M$ (2,8 ME) de NuVasive.

Le groupe souligne la poursuite de l'amélioration de la marge sur les ventes d'implants hors groupe à 67% vs 63% en 2022 et 55% en 2021. La Trésorerie reste solide à hauteur de 7,3 ME au 30 juin 2023, hors 1,5 ME de financements non dilutifs obtenus auprès des banques historiques de SMAIO.

Philippe Roussouly, Président directeur général de SMAIO, a déclaré : "Au cours du premier semestre 2023, nous avons déployé de manière efficace notre plan stratégique aux Etats-Unis en nous appuyant sur notre collaboration avec NuVasive et sur la formation des chirurgiens prescripteurs locaux pour permettre la diffusion de notre offre i-kontrol. En parallèle, nous avons amélioré nos indicateurs de rentabilité avec une marge sur les ventes d'implants qui atteint 67% grâce à l'optimisation de nos conditions d'achats. Enfin, nous avons mené une politique 'R&D' ciblée qui permet de préserver notre niveau de trésorerie en vue de notre montée en puissance commerciale. Fort de ces réalisations, nous abordons les semestres à venir avec confiance en poursuivant la bonne exécution de notre plan stratégique qui se focalisera prioritairement sur la montée en puissance de nos ventes et le développement de notre rentabilité."

Aux fins du développement sur le marché stratégique des Etats-Unis, SMAIO USA, une filiale à 100% de SMAIO, a été constituée en fin d'année 2022. Ne dépassant aucun des 3 seuils fixés par l'art. R233-17 du code de commerce et la filiale SMAIO USA ne contribuant pas de manière significative au résultat du Groupe, SMAIO n'a pas procédé à l'établissement de comptes consolidés sur le 1er semestre 2023.