SMAIO : intensifie les efforts de diffusion de sa technologie aux Etats-Unis

(Boursier.com) — SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics) annonce la réussite de son 2e programme américain de formation et de réflexion sur l'équilibre sagittal qui s'est tenu à San Diego (Californie) mi-novembre 2023.

Pour donner suite aux 4 premiers programmes de formation intitulés "Sagittal Alignment Academy" à destination de ses clients européens (Copenhague, Madrid et Bruxelles en octobre 2022 et avril 2023) et nord-américains (Dallas en novembre 2022), SMAIO continue à intensifier la diffusion de son approche holistique de la chirurgie du rachis aux Etats Unis, le plus important marché de la chirurgie rachidienne au monde, grâce à la tenue du premier Sagittal Alignment Think Tank. Mettant en avant son expertise dans la restauration de l'alignement vertébral des patients, et étant parvenue à convaincre un collège de 8 'faculties' parmi les plus reconnues à la fois aux Etats-Unis et en Europe, SMAIO a décliné sa 'Sagittal Balance Academy' sous un format 'Think Tank'. Ainsi, 24 chirurgiens américains, réunis au cours d'une journée à San Diego, ont pu analyser avec le logiciel Keops Balance Analyzer 3D des cas concrets nécessitant un réalignement vertébral et participer à plusieurs workshops sur des simulateurs réalistes utilisant le matériel d'ostéosynthèse Kheiron Spinal Fixation System, deux produits phares de la gamme de SMAIO.

L'objectif de SMAIO est de développer un consensus avec les chirurgiens nord-américains sur une méthode de réalignement vertébral spécifique à chaque patient, s'appuyant sur les nombreuses données de la base Keops de Smaio et sur les technologies utilisant l'intelligence artificielle qui l'exploitent. Les ateliers pratiques du Think Tank leur ont également donné l'opportunité de comprendre comment la plateforme i-kontrol permet de planifier et d'exécuter précisément les chirurgies de réalignement vertébral dans leur pratique quotidienne.

A date, 5 chirurgiens américains participent activement à la phase de lancement préliminaire d'i-kontrol aux Etats-Unis qui doit s'achever à la fin 2023 pour laisser place à la phase de "full release" qui vise à tripler le nombre d'utilisateurs des solutions SMAIO aux Etats-Unis d'ici à 2025.