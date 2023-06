SMAIO décroche 2,5 ME de financements non dilutifs

(Boursier.com) — SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics a obtenu 2,5 millions d'euros en financements non dilutifs.

Bpifrance a octroyé à SMAIO un prêt Innovation Recherche et Développement (R&D) de 1 ME avec un différé de remboursement de 3 ans, pour contribuer au financement d'un programme de recherche qui vise à automatiser son système de planification chirurgicale du réalignement vertébral grâce à l'intelligence artificielle (IA).

D'autre part, le pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a consenti à SMAIO deux emprunts d'un montant total de 1,5 ME dont le tirage pourra s'effectuer d'ici à fin septembre 2023. Ces prêts ont une maturité de 4 ans.

Il est rappelé que SMAIO publiera son chiffre d'affaires 1er semestre 2023, le 18 juillet, après bourse. A cette occasion, Philippe Roussouly (Président Directeur Général de SMAIO) et Renaut Fritsch (Directeur Financier de SMAIO) reviendront sur les principaux évènements du 1er semestre de la société ainsi que sur le déploiement de sa stratégie depuis l'introduction en bourse dans le cadre d'un webinaire.