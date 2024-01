SMAIO : Chiffre d'affaires 2023 en hausse de 120% à 5,4 ME

(Boursier.com) — SMAIO , acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie son chiffre d'affaires au 31 décembre 2023.

Le chiffre d'affaires 2023 de SMAIO SA s'élève ainsi à 7,6 ME, en croissance de +212% par rapport à 2022. En neutralisant les opérations de ventes d'implants intra-groupe entre SMAIO SA et sa filiale américaine SMAIO USA, pour ne prendre en compte que les ventes d'implants aux hôpitaux effectuées par cette dernière, le chiffre d'affaires du groupe SMAIO ressort à 5,4 ME, soit une croissance de +120% par rapport à 2022.

Hors milestone de NuVasive, le chiffre d'affaires du groupe SMAIO comprend principalement les ventes du système Kheiron, constitué d'implants et de tiges sur-mesure, à hauteur de 2,5 ME sur 2023. Celles-ci ont été particulièrement soutenues sur le dernier trimestre de l'année (+40% vs. T4 2022) du fait des poses sur le marché américain consécutives à l'enregistrement progressif de 4 nouveaux centres, amorcé au cours du 2nd semestre 2023.

Ainsi, 27 chirurgies ont été réalisées aux Etats-Unis au 2nd semestre 2023, dont 24 au cours du dernier trimestre, montrant une solide dynamique d'adoption du système Kheiron par les chirurgiens nord-américains.

En plus de pérenniser les performances obtenues sur le 4ème trimestre de 2023 sur une année pleine en 2024, SMAIO s'attend à finaliser plusieurs enregistrements, actuellement en cours, dans d'autres hôpitaux dans lesquels exercent des chirurgiens ayant participé aux programmes de formation organisés à Dallas (novembre 2022) ou San Diego (novembre 2023), ce qui devrait permettre d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires de la société aux Etats-Unis sur 2024.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, a déclaré : "En 2023, nous avons franchi plusieurs étapes clés qui nous ont permis de réaliser une performance opérationnelle solide et d'initier notre expansion commerciale aux Etats-Unis. L'obtention de la certification 510(k) par la FDA sur la version personnalisée de notre logiciel de planification chirurgicale a été un premier jalon important, nous ayant permis de percevoir le paiement de 3 M$ de la part de notre partenaire américain, NuVasive. D'autre part, nous avons poursuivi nos efforts de formation de chirurgiens à nos technologies et à notre philosophie aux Etats-Unis pour diffuser notre offre sur le 1er marché du rachis au monde. Ainsi, au travers de notre filiale américaine SMAIO USA, nous avons réalisé sur le marché américain 27 chirurgies en 2023, dont 24 sur le seul quatrième trimestre avec nos implants et nos solutions de planifications personnalisées Kheiron et K-rods. Nous comptons poursuivre cette dynamique en augmentant le nombre d'hôpitaux américains dans lesquels nos solutions seront enregistrées en 2024, et intensifier nos actions de formation à nos technologies auprès des chirurgiens qui y exercent ou montrent un intérêt marqué pour notre offre."

Prochaine actualité financière : Résultats annuels 2023, le 16 avril 2024 après la clôture des marchés.