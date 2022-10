SMAIO annonce le succès de ses premiers programmes éducatifs européens

(Boursier.com) — SMAIO , acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd'hui le succès de ses deux programmes éducatifs européens qui ont eu lieu courant du mois de septembre 2022.

Partie intégrante de son offre i-kontrol via son module i-learn, les programmes éducatifs "Sagittal Alignment Academy" proposés par SMAIO visent à diffuser les concepts et techniques développés par la société à travers une approche fondée sur l'étude de cas pratiques. Sur le mois de septembre 2022, SMAIO a organisé deux "Sagittal Alignment Academy" à destination de ses clients Européens. Elles ont eu lieu à Copenhague pour l'Europe du Nord et à Madrid pour l'Europe du Sud.

Au total, une trentaine de chirurgiens ont participé pendant une journée à étudier des cas réels ayant nécessité une stratégie de réalignement vertébral appropriée, dont une demi-journée a été consacrée à des "ateliers cadavre / cad labs" au cours desquels ils ont manipulé les implants et instruments de SMAIO dans des conditions proches de celles rencontrées lors de chirurgies réelles.

À la suite de ces cours, les chirurgiens ont l'opportunité d'essayer la plateforme i-kontrol avec l'assistance des experts de SMAIO. Ils peuvent ainsi planifier une ou plusieurs chirurgies avec le logiciel KEOPS balance analyzer 3D, utiliser une tige d'union sur-mesure en lien avec la planification et exécuter le réalignement vertébral planifié via les implants Kheiron. Le transfert sécurisé des données et l'analyse à long terme des résultats obtenus peuvent se faire via la plateforme KEOPS data management. Le but, à la suite de cette première expérience i-kontrol, est de proposer une collaboration sur le long terme fondée sur l'exécution de chirurgies planifiées et l'exploitation de données patients anonymisées afin de faire progresser la qualité des soins offerts aux patients.

Un autre programme éducatif "Sagittal Alignment Academy" est prévu aux Etats Unis, premier marché du rachis au monde, à Dallas au mois de novembre prochain.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, commente : "Les programmes éducatifs Sagittal Alignment Academy constituent de formidables opportunités d'accélérer la diffusion de l'approche holistique de SMAIO. Nous sommes fiers du succès de ces deux premiers cours en Europe qui ont permis aux nombreux chirurgiens d'essayer notre offre i-perform. Leur retour d'expérience confirme la pertinence de notre positionnement disruptif. Nous avons hâte d'accompagner les chirurgiens européens dans leur pratique de notre plateforme i-kontrol puis de présenter nos solutions aux chirurgiens nord-américains en novembre prochain à Dallas."