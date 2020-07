Slack Technologies s'attaque à Microsoft !

(Boursier.com) — Slack Technologies s'attaque à Microsoft ! L'éditeur de logiciels demande aux autorités antitrust de l'Union européenne d'enquêter sur le géant américain pour avoir injustement imposé son application de communication collaborative Teams à des millions d'utilisateurs. "Microsoft a illégalement lié son produit Teams à sa suite bureaucratique Office, dominante sur le marché, en forçant son installation pour des millions d'utilisateurs, en bloquant son retrait et en cachant le coût réel pour les entreprises clientes", affirme Slack. Cette plainte intervient alors que les outils de vidéoconférence et de collaboration sont en plein essor avec le développement à marche forcée du télétravail, conséquence de la pandémie de Covid-19.

La Commission européenne examinera la requête de Slack et décidera ensuite d'ouvrir ou non une enquête officielle. "Nous sommes convaincus que nous gagnons sur les mérites de notre produit, mais nous ne pouvons pas ignorer les comportements illégaux qui privent les clients de l'accès aux outils et aux solutions qu'ils souhaitent", a déclaré Jonathan Price, vice-président de la communication chez Slack.