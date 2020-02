SKEMA Business School et SopraSteria Next ont officialisé la signature d'une convention de partenariat de 3 ans

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — SKEMA Business School et SopraSteria Next ont officialisé la signature d'une convention de partenariat de 3 ans, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de recrutement, de recherche et de formation entre ETI et grandes écoles au travers d'un Hub Entreprise.

Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Jean-Claude Lamoureux, directeur exécutif de Sopra Steria Next, ont signé un accord de coopération dans les locaux de Sopra Steria Next à Paris, le 8 janvier 2020, en présence de Philippe Clapin, directeur général adjoint de Sopra Steria Next, et Pascale Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA.

Ce partenariat avec la marque de conseil en transformation digitale de Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, est aussi le premier accord signé dans le cadre du tout nouveau " Hub Entreprise " que lance SKEMA à Paris.

Portés par des valeurs communes autour de l'innovation, la digitalisation et l'humain, les deux partenaires vont avancer ensemble sur les enjeux de recrutement, de visibilité de la marque employeur et d'innovation pédagogique...