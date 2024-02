Sirius Media finalise l'acquisition de 51% de OONA

(Boursier.com) — Sirius Media précise sa feuille de route stratégique et renforce son positionnement dans le secteur de la production audiovisuelle.

"Notre ambition est de créer un des plus importants groupe media de production d'animation en Europe, intervenant sur l'ensemble de la chaine de valeur à horizon 2026", déclare Paul Amsellem, président de Sirius Media.

Sirius Media finalise en ce moment l'acquisition de 51% de OONA qui deviendra, si l'opération se concrétise, Sirius Media Entertainment, studio internalisé d'animation 2D/3D, création d'applications mobiles, de jeux vidéo et d'Intelligence Artificielle (IA).

En outre, Sirius Media Entertainment est en charge de développer le jeu mobile " Zak & Wowo : Shards of lost Memory " pour fin mars 2024. Le jeu est d'ores et déjà validé sur les plateformes IOS d'Apple et Android.

Sirius Media Production aura en charge la distribution en France des productions internes du Groupe, dont " Zack & Wowo, la légende de Lendarys ", auprès des exploitants et plateformes dont elle a reçu l'agrément. Ce changement se fait en parfait accord avec KMBO. "Cette nouvelle activité permettra de diversifier et augmenter les revenus du Groupe", se félicite Sirius.