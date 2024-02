Sirius Media : fait le point sur les allégations à l'encontre d'anciens dirigeants de PM SA

(Boursier.com) — Sirius Media (ex-Metadvertise) a pris acte "des allégations, dont elle n'avait pas connaissance, portées à l'encontre des anciens dirigeants de sa filiale PM SA et de certains de ses prestataires par voie de presse". Sirius Media rappelle que sa prise de participation indirecte dans la société PM SA, datant de décembre 2022, est postérieure à la période faisant l'objet d'investigations (2015-2018) et précise que les personnes mises en cause ne sont plus mandataires, depuis 2018, et plus salariées depuis 2021.

Sirius Media tient à rappeler qu'elle "conduit ses activités dans le strict respect de la loi et veille à ce chacune des entités de son groupe agisse de même". Le groupe ajoute que "tout comportement contraire à ces valeurs fondamentales sera traité avec la plus grande sévérité, conformément aux politiques internes du Groupe et aux lois en vigueur".

Sirius Media est conscient que "ces allégations peuvent porter atteinte à sa réputation".

Le groupe s'engage à communiquer de manière transparente sur l'évolution de cette affaire.

Rappelons que PM SA est citée dans une affaire de blanchiment d'argent 'propre' entre la France, la Suisse et le Royaume-Uni. Les fonds proviendraient de sociétés légales, et auraient été transférés de compte à compte vers des paradis fiscaux et divers pays afin d'éviter les taxes. Ils seraient ensuite revenus en cash vers la France.

En séance, l'action Sirius Media a reculé de -6,25%, revenant à 0,66 euro.