Sirius Media : acte son changement de dimension

(Boursier.com) — Sirius Media (ex-Metadvertise) réalise un très bon 1er semestre, porté par l'intégration du groupe Triple A/PM SA, et totalise un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros (6,4 ME l'an passé), soit une progression de 124 %.

"Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 est conforme à nos attentes et démontre notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires. Les ratios de rentabilité devraient être supérieurs à nos anticipations en raison d'un gros travail de restructuration et d'optimisation des coûts réalisé par nos équipes. Nous confirmons le lancement marketing de Lendarys au 4e trimestre 2023 et sa sortie mondiale en salle début 2024. L'intérêt croissant pour Sirius Media démontre la pertinence de notre positionnement et de notre nouvelle stratégie. Le lancement prochain de Lendarys et la poursuite de notre stratégie d'acquisition devraient confirmer cette tendance", déclare Paul Amsellem, Président de Sirius Media.

Ce 1er semestre acte le changement de dimension du Groupe, matérialisé par sa nouvelle dénomination. Sirius Media entame une nouvelle trajectoire de développement dans le domaine de la production audiovisuelle. Sur la période, PM SA a renforcé ses accords de distribution pour son film d'animation 'Lendarys', co-produit avec la société canadienne Caramel Films, et signé de nouveaux contrats lui permettant d'étendre la distribution de son film à une quinzaine de nouveaux pays. Ainsi, 'Lendarys', sera distribué dès sa sortie dans plus de 25 pays dans le monde.

Perspectives

Le Groupe est désormais positionné sur un marché en croissance, porté par une demande soutenue des chaines hertziennes et des plateformes de streaming en recherche de contenus. Fort de ce repositionnement, Sirius Media va poursuivre sa structuration et réaliser des acquisitions ciblées afin de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel Européen.