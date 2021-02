Siparex ETI : en négociation exclusive pour un investissement majoritaire dans le Groupe Winncare

Siparex ETI : en négociation exclusive pour un investissement majoritaire dans le Groupe Winncare









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Siparex ETI annonce entrer en négociation exclusive pour un investissement majoritaire dans le Groupe Winncare, un des leaders européens du matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance.

Winncare, spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, ouvre son capital à Siparex ETI dans le cadre d'une opération majoritaire avec l'appui du dirigeant, Philippe Chêne, et de son équipe de cadres. Cette opération permet également à IDI de réaliser son investissement et de réinvestir dans le nouveau tour de table.

Le Groupe Winncare, fondé en 2004 par la fusion des sociétés Medicatlantic et Asklé Santé, est un acteur spécialisé dans la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe dispose d'une gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d'escarres, coussins thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services, qui a été renforcée ces dernières années, tant par croissance organique que par acquisitions.

Dirigé par Philippe Chêne, Winncare, qui affiche une croissance annuelle moyenne de près de 10% depuis 2015, réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 75 ME. Le Groupe, qui compte 450 collaborateurs, est présent en Europe au travers de 5 filiales commerciales en France, Espagne, Danemark, Pologne et au Royaume-Uni ainsi que de 6 unités de production (France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne et Tunisie).

Doté de marques renommées et d'un outil industriel moderne, Winncare s'appuie sur une qualité de produits et services reconnue et sur une politique d'innovation soutenue visant notamment à améliorer la qualité de vie des patients et les conditions de travail du personnel médical.

Cette première opération du fonds Siparex ETI 5, permettra à Winncare de poursuivre sa stratégie de consolidation du marché et vise notamment un déploiement à l'international. La montée en puissance des nouvelles offres (nouvelle gamme de lits médicalisés, dispositif connecté de prévention des chutes, etc.) constitue également un axe de développement prioritaire.

Pour Alexandre Tremblin et Guillaume Rebaudet, Directeurs Associés du pôle Siparex ETI : "Nous sommes très heureux de pouvoir retrouver le groupe Winncare que nous connaissons bien pour avoir été le premier investisseur de l'histoire de Medicatlantic. Soutenu par les évolutions démographiques et acteur du "bien-vieillir", ce groupe animé par une équipe ambitieuse dispose de belles perspectives de croissance que la conduite d'une stratégie offensive de consolidation de marché devrait permettre d'accélérer. L'accompagnement de Capza et d'IDI qui réinvesti à nos côtés, devrait nous permettre de susciter de nombreuses cibles de croissance externe, dont certaines sont dès à présent à l'étude."

Pour Marco de Alfaro, Partner d'IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director : "Avec un doublement de taille et une forte internationalisation de l'activité depuis notre entrée au capital en 2014, nous sommes fiers d'avoir accompagné Philippe et ses équipes dans ce changement d'échelle du Groupe Winncare. Les perspectives de développement de la société, par croissance organique et externe, restent importantes, et c'est notamment pour cela que nous sommes particulièrement heureux de réinvestir dans l'opération aux cotés de Siparex et du management."

Pour Philippe Chêne, Président de Winncare, conclut : "A partir de 2014, l'accompagnement de notre entreprise par l'IDI a permis l'internationalisation de Winncare et la création d'une plateforme unique de croissance visant à améliorer la qualité de vie des patients dépendants et les conditions de travail des personnels qui en ont la charge. L'entrée à notre capital de Siparex ETI va nous permettre d'accélérer le développement de Winncare en renforçant nos capacités d'innovation et en nous positionnant comme un consolidateur naturel de notre marché. Les valeurs communes de Winncare et de Siparex ETI nous permettent la mise en oeuvre d'une stratégie de croissance intégrant des critères exigeants en matière de responsabilité sociale et sociétale."