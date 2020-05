Simens abandonne ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Simens abandonne ses objectifs annuels. Compte tenu de la chute de la demande liée à la crise du Covid-19, le conglomérat allemand est incapable de fournir de nouvelles prévisions de résultats pour son exercice clos fin septembre et estime que ses revenus devraient modérément décliner sur la période. Sur les trois mois clos fin mars, le groupe basé à Munich a enregistré un profit net de 0,7 milliard d'euros contre un bénéfice de 1,9 MdE un an plus tôt pour des revenus quasi stables à 14,2 MdsE. L'Ebitda ajusté des activités industrielles a reculé de 18% à 1,6 MdE (1,66 MdE de consensus), matérialisant une marge de 12,1% contre 14,7% précédemment. Les commandes ont reculé de 8% à 15,1 MdsE. Siemens s'attend à ce que l'activité soit encore plus fortement impactée sur le trimestre en cours avant de rebondir.

Le PDG Joe Kaeser, qui doit quitter ses fonctions au début de l'année prochaine et devenir président de Siemens Energy, a qualifié la performance du groupe de "robuste compte tenu des circonstances graves".