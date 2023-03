Silvergate va liquider ses opérations !

(Boursier.com) — Silvergate Capital, la "banque leader des entreprises innovantes en fintech et cryptomonnaies", dévisse encore de 43% avant bourse à Wall Street ce jeudi. L'effondrement de l'établissement est en effet confirmé, puisque Silvergate mettra un terme à ses opérations et liquidera volontairement ses activités. La chute de FTX et le plongeon des cryptomonnaies aura donc eu raison de la firme, victime de retraits massifs de dépôts pour des milliards de dollars ces derniers mois. "À la lumière des développements récents de l'industrie et de la réglementation, Silvergate estime qu'une liquidation ordonnée des opérations de la banque et une liquidation volontaire sont la meilleure voie à suivre", a annoncé la banque de La Jolla, en Californie. Le plan de liquidation comprend le remboursement intégral de tous les dépôts. La société réfléchit également à la meilleure façon de résoudre les réclamations et de préserver la valeur résiduelle des actifs, y compris celle de sa technologie exclusive et ses actifs fiscaux.

Suite à l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX en novembre 2022, Silvergate avait enregistré une perte de près d'un milliard de dollars et avait vu le total de ses dépôts clients tomber à 3,8 milliards de dollars, contre 11,9 milliards au quatrième trimestre. La semaine dernière, Silvergate avait prévenu d'un nouveau retard du dépôt de son rapport annuel, citant des défis commerciaux et réglementaires. La firme évoquait déjà les risques concernant sa capacité à poursuivre son activité pendant les douze mois à venir.