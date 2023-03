Silvergate Capital plonge de plus de 40% à Wall Street !

(Boursier.com) — Silvergate Capital s'effondre de 43% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe californien a reporté son rapport annuel qui était attendu le 16 mars au plus tard. Le groupe indique que son équipe a besoin de plus de temps pour mener à bien ses analyses. "La société analyse actuellement certaines demandes et enquêtes réglementaires et autres en cours", ajoute Silvergate, qui avait rappelons-le connu une forte baisse des dépôts liés aux cryptomonnaies au quatrième trimestre et avait alors déclaré son intention de réduire ses effectifs de 40%, soit environ 200 postes, dans le sillage de l'effondrement de FTX. Le titre Silvergate, qui avait déjà plongé de 88% l'an dernier, devrait donc encore souffrir ce jour. Le total des dépôts des clients en actifs numériques était pour mémoire tombé à 3,8 milliards de dollars fin décembre 2022, contre 11,9 milliards de dollars au 30 septembre 2022.

La banque axée sur les 'cryptos' fait donc face à une réelle crise financière. Elle avait déjà annoncé une perte de 1 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, mais indique que ces chiffres pourraient grimper encore. "La société évalue l'impact que les événements ultérieurs ont sur sa capacité à poursuivre son activité", glisse même Silvergate.