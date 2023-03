Silicon Valley Bank chute de 60% et affole Wall Street

(Boursier.com) — Les nouvelles en provenance de la Silicon Valley Bank ont lourdement pesé sur la tendance, malgré les tentatives de la direction de rassurer ses clients sur la sécurité de leur actifs après une chute spectaculaire du titre de 60%.

SVB, qui exerce ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, a lancé une augmentation de capital de 1,75 milliard de dollars pour consolider son bilan et a expliqué dans son prospectus qu'il avait besoin de cet argent pour combler un trou de 1,8 milliard de dollars causé par la vente d'un portefeuille obligataire composé principalement d'obligations américaines.

Les actions de la société se sont aussitôt effondrées à leur plus bas niveau depuis 2016, plongeant encore après la fermeture du marché de 26%. Silicon Valley Bank est surtout connue pour financer les entreprises technologiques et innovantes. Son cours de bourse est ainsi tombé à 106$, la capitalisation du groupe revenant de plus de 15 Mds$ à quelque 6 Mds$ seulement...

L'effet boursier a été dévastateur à Wall Street où les indices se sont retournés à la baisse en seconde partie de séance, avec un indice S&P 500 qui a perdu en clôture 1,85% à 3.918 pts, tandis que le Dow Jones a cédé 1,66% à 32.254 pts. Le Nasdaq recule quant à lui de 2,05% à 11.338 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI est tombé à 75$. L'indice dollar a cédé 0,4% face à un panier de devises et le Bitcoin est repassé sous la barre des 20.000$.