Sika développe ses activités à Dubaï

(Boursier.com) — Sika continue de développer sa capacité de production aux Émirats Arabes Unis avec la mise en service d'une nouvelle usine de fabrication à Dubaï. En plus des adjuvants pour béton, des résines époxy sont désormais produites localement pour le marché cible (Target Market) des revêtements de sol. Le site de Dubaï a été créé en 2018 pour servir de centre de distribution et de vente stratégique pour la région.

Sika a décidé d'investir dans un agrandissement de ses installations de fabrication sur le site de Dubaï afin d'accroître la flexibilité de la production, de raccourcir les délais de livraison, d'optimiser les structures de coûts et de réduire les stocks. Les résines époxy produites localement sont un composant important des solutions de revêtement de sol Sika. Ces produits sont utilisés pour sceller les revêtements de sol industriels et les revêtements de sol des maisons individuelles, afin de leur conférer une résistance à l'usure et à une exposition mécanique et chimique.

Ivo Schaedler, Directeur Régional EMEA declare : "En produisant des produits époxy à Dubaï pour les États du Conseil de Coopération du Golfe (Gulf Cooperation Council), nous augmentons notre compétitivité et renforçons en particulier notre position sur le marché des solutions de revêtement de sol de la région. Nous avons des objectifs de croissance clairs au Moyen-Orient, que nous mettons systématiquement en oeuvre en élargissant notre portefeuille de produits fabriqués localement."